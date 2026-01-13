На 16 януари ще бъдат отбелязани 148 години от Освобождението на Сливен

13.01.2026 11:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Сливен ще отбележи 148 години от освобождението си от османско иго на 16 януари, петък. Честванията ще започнат с молебен за здраве и добруване на Сливен и неговите граждани. Той ще се състои в храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ в квартал „Клуцохор“ от 10 ч.

От 18 ч. в зала „Сливен“ ще се проведе концерт на възпитаниците на Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ – гр. Котел. Входът е свободен.

Заради течащите в момента ремонтни дейности на площад „17 януари“ в квартал „Клуцохор“, където традиционно се провежда церемонията, посветена на Освобождението на Сливен, тя не е включена в програмата за отбелязване на празника.

Проявите се организират от Община Сливен, в партньорство със Сливенска митрополия.