Овладян е пожарът в Стара река

Овладян е пожарът, възникнал днес на територията на сливенското село Стара река. Сигналът за огнената стихия е подаден на дежурния телефон в Община Сливен около 9.30 ч., съобщиха от отдел „Управление при кризи, аварии и бедствия“. Пожарът е възникнал вследствие на късо съединение в пристройка към къща в селото. Огънят обхваща и намиращия се в близост имот. На място с противопожарен автомобил първи се отзовават кмета на селото Николай Стефанов, местни жители и доброволци от „Железни врата“. По-късно пристигат и два екипа на пожарната.

Към момента пожарът е овладян и не представлява опасност за живота и здравето на хората.