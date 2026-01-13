Сливен, кратки вечерни новини, 13.01.2026 г., вторник

13.01.2026 15:55 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Пожарът, който избухна по-рано днес в сливенското село Стара река, е овладян - огънят е възникнал заради късо съединение в пристройка към жилищна сграда и се е разпространил към съседен имот.

Сливен ще отбележи 148-ата годишнина от освобождението си от османско иго на 16 януари, петък с молебен за здраве и благополучие и концерт.

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР и РДПБЗН в област Сливен не са регистрирани престъпления, тежки пътни инциденти и произшествия с материални щети.

Повишава се заболеваемостта от грип и ОРЗ в област Сливен към 12.01.2026 г. - през седмицата, 5–11 януари 2026 г., се наблюдава увеличение на заболеваемостта, като общата респираторна заболяемост достига 161 на 10 000 души.

НАП – офис Сливен съобщава, че Данъчната кампания за 2026 г. е стартирала и напомня на гражданите и бизнеса за важните срокове, свързани с деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски.

Община Сливен стартира ремонт на още една детска площадка в града, намираща се квартал „Клуцохор“, на кръстовището на улиците „Харкан“ и „Алтанлъ Стоян Войвода“.

Легендата на българския волейбол Владимир Николов гостува тази вечер в Сливен, за да представи автобиографичната си книга „Високо“.