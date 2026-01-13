13.01.2026 16:27 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 49 минути | 70

Родители на 12-годишната ученичка от Основно училище „Димитър Петров“ в град Сливен- Деница Михайлова Димова са изправени от близо три месеца пред предизвикателството да помогнат на дъщеричката си да пребори зависимост от наркотици. Поради тази причина потърсиха подкрепата на местни медии, които да дадат гласност на проблемите, с които се сблъскват, подложени на всекидневен стрес. Това са Михаил Стефанов и Иванка Петрова, които живеят на семейни начала от 2008 година в град Сливен. Освен момиче, те имат още две деца-момчета близнаци на 16 години, едното от които е с аутизъм.

Михаил Стефанов е работил в Мини Марица-Изток. Към настоящия момент получава инвалидна пенсия. Иванка Петрова също остава на инвалидна пенсия след множество оперативни интервенции вследствие онкологично заболяване. Живеят в общинско жилище в град Сливен, като са успели да осигурят много добри домашни условия за живот на техните три деца. Деница е красиво 12-годишно момиче, на което никога не му е липсвало финансово осигуряване, внимание, подкрепа, разбиране и обич независимо, че има по-голям брат с аутизъм. Родителите споделят, че е била много добра ученичка и е мечтаела един ден да стане лекар по професия.

Целият свят на семейството се преобръща през късната есен на 2025 година, когато Деница започва да се среща с приятелки, които родителите не познават. Наблюдават неадекватни и нетипични за детето поведенчески проблеми. Забелязват употребата на думи в разговорите им с нея, които не са характерни за момичето. Успехът и в училище спада. Разбират, че дъщеря им взема упойващи вещества, че е попаднала в неправилна компания и правят опити да я спрат, но безрезултатно. Намесват се и органите на реда.

„Как бих могъл да го обясня. Отглеждали сме здравия ни по-голям син по същия демократичен начин. Доверявахме му се и той оправда нашето доверие. Поради тази причина гласувахме огромно доверие и на дъщеря ни Деница. Тя имаше мечти, амбиции. Никога не сме предполагали, че ще се повлияе от неподходящи хора или ще попадне в лоша компания с хора, употребяващи наркотици.“, каза бащата Михаил Стефанов и сподели, че сега трудно среща разбиране от хората в дадения случай, а изпитват крайна необходимост още повече, че в съвременния свят никое семейство не е застраховано от опасността, която крият наркотиците- особено пикото, което се продава на улицата.

„Хората често, когато чуят за проблема и бързат да ме игнорират“, допълни още бащата на Деница.

От 10 дни момичето е настанено в кризисен център в Банкя, където е подложена на лечение и терапия. Лечението продължава от 6 до 9 месеца, като за всеки месец родителите трябва да заплащат по 1700 евро, а това е непосилно за тях. За първия месец семейството е намерило сумата, но назаем. Вероятността Деница да се излекува е много голяма, тъй като първо тя не е вземала пико години наред, а в рамките на два-три месеца. Най-важната стъпка, която 12-годишното дете прави е да признае пред майка си, че е осъзнала проблема и има нужда от помощ, като се опитва да и обясни колко зависима те прави това наркотично вещество и че не би могла да се справи сама. Най-важната стъпка е направена-осъзнаването на проблема. Така започва борбата на 12-годишната Деница.

Финансовата помощ, на която се надяват родителите и, е за заплащане на терапията на Деница в кризисния център в Банкя. Нямат право засега да се чуват с детето си през първия месец, а единствено с нейния психотерапевт.

Майката Иванка Петрова се е опитала да потърси помощ от фондации, но всичките са и затваряли телефоните, след като им разказва за какво става въпрос.

Михаил Стефанов и Иванка Петрова нямат намерение да се отказват от битката за детето си, но признават, че срещат огромни трудности и често липса на разбиране от много хора. Те продължават да търсят достатъчно компетентни личности, които да посочат това ли е единствената алтернатива за лечение на 12-годишната им дъщеря, след като самата тя признава, осъзнавайки проблема, че има нужда от помощ.

Семейството на Деница изпитва необходимост също от морална, психологическа помощ, от обществена подкрепа в битката им срещу зависимостта на дъщеря им от наркотиците. Те са дълбоко убедени, че тя ще се справи и трябва да и се даде шанс да продължи живота си, в който се намира едва в началото, с нови сили, с характер, с амбиции и опирайки се на любовта на семейството, която е безрезервна. Михаил Стефанов и Иванка Петрова искрено вярват, че на този свят има много добри, отговорни, човечни хора с изразени чувствителност и състрадание, с огромни сърца, на които да разчитат в този труден и стресиращ момент за тях, в който се решава съдбата на 12-годишната им дъщеря.

Нека се запитаме, ако отхвърлим като общество дете с подобни проблеми, то какви алтернативи остават пред него, за да продължи живота си по нормален начин? А Деница се намира едва в началото.

Публикуваме телефоните за връзка с родителите на Деница Михайлова Димова:

Михаил Стефанов- 0884367714

Иванка Петрова- 0896230827

На снимка 1: родителите на Деница Михаил Стефанов и Иванка Петрова

На снимка 2: Деница с баща си Михаил Стефанов

Снимки 3 и 4 са от семейния албум. На него са родителите с Деница и двамата братя