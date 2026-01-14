Спокойна е зимната обстановка в община Сливен

14.01.2026 09:15 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

След снеговалежа на 13 януари, зимната обстановка в община Сливен е спокойна и нормална за сезона.

Пътните артерии в града са обработени със смеси. Към момента не са постъпвали сигнали на дежурния телефон на Общината за закъсали и бедстващи хора, както и за аварии по електропреносната мрежа в Сливен и селата. По информация на общинския отдел „Управление при кризи, аварии и бедствия“ предстои обработка на пътя по направление Чуката – Раково. Обработка предстои и на пътната мрежа в района на селата Стара река, Божевци, Средорек, Зайчари, Бяла и Въглен.