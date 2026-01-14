Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 14.01.2026 г.

14.01.2026 10:00 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 13.01.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 14.01.2026 Г.

Сливен: Притежание на наркотици са установили полицейски служители от участък „Надежда“ към РУ-Сливен. На 13 януари, в района на път ІІ-53 / Сливен-Ямбол/ е извършена проверка на 18-годишен младеж от град Сливен. В него е намерена и иззета опаковка, съдържаща суха листна маса, която е реагирала положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Служители на РУ-Сливен са задържали мъж на 37 години за домашно насилие. Сигналът е получен на 13 януари. Задържаният е упражнил насилие спрямо 35-годишната си съпруга. По случая е образувано досъдебно производство. На жената е предложена правна помощ.

Пожарна безопасност и защита на населението

Три екипа от РСПБЗН-Сливен и доброволно формирование "Железни врата" са гасили пожар в две къщи и пристройка, намиращи се в село Стара река. Сигналът е получен на 13 януари в 09,25 часа. До пристигане на дежурните екипи ДФ "Железни врата" са започнали гасенето на сградите. На място е извикан и екип на ЕВН. Пожарът е обхванат две къщи и пристройка, на различни собственици. Пострадали няма. Причината за пожара е късо съединение в ел. инсталацията на пристройката към едната сграда. Унищожени са 180 км. м. от сградите, домашно имущество, бяла и черна техника, мебели и други. Спасени са сградите, битова техника и части от домакинствата.