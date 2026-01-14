14.01.2026 10:02 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 29 минути | 33

Волейболната звезда на България Владимир Николов представи в Сливен автобиографичната си книга „Високо“. В спортна зала „Васил Левски“ се събраха негови почитатели на различни възрасти. Присъстваха много млади хора, към които той отправи пожелание да не поставят лимит на мечтите си и да не се страхуват да ги преследват. Николов беше посрещнат от кмета Стефан Радев, който му пожела да бъде горд родител на олимпийски и световни шампиони. Акробати от спортното училище впечатлиха Николов с демонстрация на умения преди представянето на книгата.

За „Високо“ шампионът сподели, че в нея разказва своите истории за бъдещите поколения. „Децата не могат да си представят нашето минало, не го знаят и не могат да си представят през какво сме минали. Младите са разглезени от нас. Методите, с които ние сме обучавани, днес не работят. Затова трябва да се опитаме да ги разберем и да ги учим по нов начин. Бих насърчил младите да не слагат лимит на мечтите си и да не се страхуват да ги преследват. Щом аз, който израснах в работническия квартал „Надежда“ в София, изминах пътя до върха на световния волейбол, значи всички вие можете“, каза Владо Николов.

Той пише и за личния си живот като съпруг, баща, лидер. Това са неговите откровена история, личен поглед към близкото минало и вдъхновяващ завет как бъдещето да бъде по-добро.

„Изключителен спортист и личност. За младите е важно, че човек като него – с високи ценности, с голям житейски и професионален опит, достъпен и много земен, може да ги учи на чест, доблест и човещина. Владо Николов е истински пример за поколенията за това, че дори когато си на върха, можеш да останеш реалист, да бъдеш „на земята“ и да даваш от себе си на другите“, коментира кметът Стефан Радев.

Владимир Николов е играл в девет клуба през годините. В началото – в „Левски“, след това - в турските „Ердемирспорт“ и „Галата сарай“, във френските „Тур“, където печели шампионска титла и шампионска лига и „Асул Лион“, японските „Торай Ароуз“ и италианските „Тренто“, „Кунео“ и „Пиаченца“.

Николов е бронзов медалист на България от световно и европейско първенство, както и от световната купа. Триумфира в Шампионска купа и купата на Цеф /CEV/ с италианския „Кунео“. Неколкократен шампион на България, Италия, носител на купата на Франция и супер купата на Франция. Обявен за № 1 в света за поста „Диагонал“ през 2010 година, дългогодишен капитан на националния отбор на България, а сега - президент на ВК „Левски“.