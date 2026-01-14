14.01.2026 10:08 , Людмила Калъпчиева

На 13 януари кметът на Община Нова Загора Галя Захариева и обичаната от децата поетеса д-р Стефка Данева гостуваха в НУ „Любен Каравелов“. Те бяха посрещнати от директора на училището г-жа Добрина Овчарова по повод вълнуващ творчески проект – предстоящото издаване на най-новата книга на д-р Данева, която се очаква да излезе до края на лятото.

По утвърдена традиция в създаването на творбите на поетесата активно участват местни деца, а тази година честта да илюстрират новото издание се пада на учениците от I до IV клас на НУ „Любен Каравелов“.

Г-жа Овчарова приветства гостите с топли думи и ги представи на децата, а кметът Галя Захариева не скри радостта си от срещата с младите таланти. Тя припомни, че с д-р Данева имат дългогодишен обичай – да подаряват книжка със стихотворения на всички първокласници в общината.

„Днешната ни среща поставя началото на „Книжката на Еми“. В нея стиховете ще оживеят чрез вашите рисунки“, обяви кметът пред развълнуваната публика.

От своя страна д-р Стефка Данева сподели вълнението си от гостуването и подчерта, че темата на новото издание е книгата – букварът и учебникът, представени по забавен, но и поучителен начин. За авторката е важно всяко стихотворение да носи ценна поука, а не просто да бъде прочетено.

Поетесата изрази увереност в успеха на проекта, като подчерта високите стандарти и добрите традиции на училището. В края на срещата тя отправи вдъхновяващо послание към децата:

„Запомнете – независимо дали учите, работите или играете, най-важното е да бъдете заедно. Когато хората се обединят и правят нещо с желание, резултатът винаги е красив. Пожелавам ви вдъхновение и се надявам да ни затрудните максимално при избора на най-хубавите рисунки!“

Срещата премина в топла и вдъхновяваща атмосфера, поставяйки началото на още един проект, който съчетава детското въображение, словото и изкуството.