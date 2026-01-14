УВЕДОМЛЕНИЕ Такса отвеждане и пречистване кв. Речица

14.01.2026 10:51 , Калина Янева (ВиК Сливен)

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА КВ. РЕЧИЦА,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на сключените договори между Вас и „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД за присъединяване към водоснабдителната и канализационна мрежа, Раздел III – Заплащане на изразходената вода, отведените и пречистени отпадъчни води, чл. 24 от Договора, потребителите на канализационната мрежа на кв. Речица следва да заплащат отведените и пречистени води по действащи цени за периода на потреблението, определени в съответствие с нормативните актове по ценообразуването.

Напомняме, че по силата на чл. 84, ал. 4 от ЗУТ, всички собственици на застроени недвижими имоти са длъжни да се присъединят към изградените водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения.

…Чл. 84. (4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Собствениците на застроени недвижими имоти са длъжни да се присъединят към изградените водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения. Присъединяването се извършва по реда на наредбата по ал. 3 и договора по ал. 2…

Такса отвеждане и пречистване на отпадъчните води, ще бъде начислена според потреблението и отразена в новите фактури за отчетено потребление на ВиК услуги, които ще излязат месец февруари.

Цените на ВиК услугите от 01.01.2026 г. са утвърдени с Решение № Ц-36 от 19.12.2025 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране и те са следните:

Доставяне на вода на потребител - 1,441 EUR /куб.м.

Отвеждане на отпадъчни води - 0,115 EUR /куб.м

Пречистване на отпадъчни води-битови - 0,367 EUR /куб.м.

Пречистване на отпадъчни води-промишлени:

степен на замърсяване 1 - 0,435 EUR /куб.м.

степен на замърсяване 2 - 0,599 EUR /куб.м.

степен на замърсяване 3 - 0,873 EUR /куб.м.

Цената за пречистване на отпадъчни води се определя на база потреблението при битовите и приравнените към тях потребители.

Цената за пречистване на отпадъчни води за промишлени и стопански потребители се определя на база на замърсеността по показатели посочени в Таблицата по-долу:

№ ПОКАЗАТЕЛ НОРМА

Ед. I степен II степен III степен ДПК

1 РН 6,5-9,0

2 ХПК мг. 02/ л. До 300 До 600 До 1000 1000

3 БПК5 мг. 02/ л. До 160 До 350 До 500 500

4 Неразтворени

вещества мг. / л. До 100 До 200 До 400 400