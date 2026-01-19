19.01.2026 08:00 , Връзки с обществеността

Д-р Ивелин Самра - началник на Отделението по кардиология в МБАЛ Д-р Иван Селимински“-Сливен

- Д-р Самра, в МБАЛ „Д-р Иван Селимински вече се поставят пейсмейкъри на пациенти от Сливен и други градове на страната. Какво можете да ни кажете към момента за прилагането на този метод?

- Най-новата методика, която въведе МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен, е имплантацията на електрокардио стимулатори – познати на широката аудитория като пейсмейкъри. Започнахме да я прилагаме успешно миналата година и се извършва само тук, в областната болница. Освен поставяне, при нас има възможност и за проверка на всички видове електро стимулатори, ресинхронизиращи устройства, кардиовертер дефибрилатори.

- В какви случаи е необходимо поставянето на пейсмейкър и как помага на пациентите?

- Тази методика лекува ритъмно-проводните нарушения в моментите, в които сърцето не е достатъчно в своята сърдечна честота. Пейсмейкърът, чрез подаване на специални електрически импулси към сърцето, подпомага те да не падат под определена зададена стойност. Това спасява живота на човека и го връща към неговото нормално ежедневие, към това, което обича да прави. Процедурата е оперативна, а устройството е доста малко като размери. Определя се какъв пейсмейкър да се постави, в зависимост от причината, поради която е необходим.

- Къде се имплантира пейсмейкърът?

- Имплатира се в подкожието, в зоната на лявото или дясното рамо. Предпочитаме лявото, защото голяма част от пациентите са десничари и използват дясната си ръка постоянно. Чрез една от вените електродите достигат до сърцето и се завиват в мускула на сърцето. По този начин постигаме добра спойка между електрода и миокарда, което е основа за правилното функциониране на всяко устройство.

- Как се стига до решението да бъде поставен пейсмейкър на даден пациент?

- Необходима е сериозна предварителна подготовка. Трябва да сме абсолютно убедени, че пациентите покриват индикациите за поставяне на всяко устройство. Ако имаме някакви съмнения, може да се използва временно устройство, което за определеното време върши работа. Дава ни сигурност и отговор дали пациентът има нужда от постоянно устройство.

- Външни или отново имплантирани са временните пейсмейкъри“?

- Има външни устройства, които обаче са неудобни за пациента. Има и такива, които се поставят през венозен съд. Когато се елиминира влиянието на външната намеса, довела до болестното състояние, временният кардиостимулатор се премахва и пациентът продължава живота си, без да има нужда от постоянен пейсмейкър.

- А кога се налага постоянен пейсмейкър след използването на временно устройство?

- В случаите, в които, за съжаление, ритъмно-проводното нарушение не се повлиява и остава постоянно, тогава преминаваме към поставяне на постоянно устройство. Има еднокухинни и двукухинни пейсмейкъри и поставяме този, който е най-подходящ за резултата, който искаме да постигнем и това зависи от ритъмното нарушение. Преценяваме дали устройството е само охраняващо или води ритъма. Има пациенти с ритъмно-проводни нарушения, например при тахикардии, които изискват електрошокова терапия. При тях се поставя устройство, което следи работата на сърцето и, не дай Боже, при излизане от ритъм и влизане в опасна тахикардия, тогава самото устройство прави няколко опита да възстанови нормален ритъм. Ако това не се постигне, тогава той подава електрошок, който нулира електричеството на сърцето, за да може да запази живота на пациента и да се избегне фатален край.

- Какъв е другият вариант?

- Другият вариант е ресинхронизиращата терапия, която се използва тогава, когато сърцето е изключително слабо. Поставяйки устройството подпомагаме изпомпването на кръв от него, което да намали симптомите на сърдечната недостатъчност и да подобри живота и качеството на пациента. За ползването на всяко едно от тези устройства има индикации, които ни ръководят ежедневно в работата. Те са изведени в ръководни правила, които се обновяват във времето и са тези линии, по които върви медицината и от които ние се ръководим. Има много строги индикации кога, какво и по какъв начин се поставя устройството, как се настройва и т.н. Спазвайки тези правила, това ни дава една относителна сигурност, че ние помагаме на пациента, не му вредим, не слагаме излишни неща. В цяла Европа, и ние като част от нея, работим по тези правила и те се спазват относително в по-голямата част от случаите.

- Защо относително и какви са изключенията?

- Защото болестите не четат книги и индикации. Съобразяваме се с тях, но има и случаи, които са извън ръководните правила. В тези ситуации винаги можем да се консултираме с колеги, които са по-опитни от нас. Аз поддържам контакти с колеги от страната и това за мен е много важно. Още повече, че става дума за експерти в областта на инвазивната кардиология, кардиохирургията, електрокардио-стимулацията. Говоря за големи имена в кардиологията и това е за доброто на пациентите на града ни и за областната болница, в която работим. Защото всеки един от пациентите е близък на някого, обичан и чакан от някого. Близките му очакват той да се прибере и да продължи живота си с хората, които държат на него. Това е двигателят в моята работа – да помогнем на хората, да не вредим и да имаме очи да се погледнем и след като излязат от болницата, защото всеки един човек заслужава най-доброто.

- Колко пейсмейкъра са поставени към момента в нашата болница?

- Точна цифра не съм подготвен да посоча. Откакто сме започнали от миналата година, на една-две седмици имаме по една интервенция. От началото на 2026 година са поставени два пейсмейкъра. Все още не всички колеги са запознати с методиката. Основно аз се занимавам с това. Имам възможност както за поставяне, така и за проверка на пейсмейкъри, които са поставяни на други места, а хората живеят в Сливен и се възползват от възможността.

- На каква възраст и пол са пациентите?

- По-голямата част от тях са мъже, които са над 60 години. Част от болните имат придружаващи заболявания, които са довели до състоянието и проблема с ритъма на сърцето.

- Какъв е пътят, през който преминават пациентите, на които се поставя пейсмейкър ?

- Най-важна е превенцията за здравето на хората. Всеки един от нашите съграждани, както и всички българи, имат право на годишен профилактичен преглед. Горещо препоръчвам – ходете на тези прегледи, защото на всеки един от тях се прави кардиограма. Това е първото, което може да диагностицира проблем с ритъма на сърцето. Други симптоми, които биха насочили пациентите в тази посока - ако имат сърцебиене, ако усещат така наречено „прескачане“, или чувство за спиране, причерняване пред очите, отмаляване. Много често това са симптомите, които водят пациентите в моя кабинет. Правим кардиограма и на нея се вижда какъв е проблемът. Ако тя не дава сто процента яснота, може да се постави холтер ЕКГ, минимум 24 часа, на който се визуализира ясно какъв е проблемът и от там нататък преценяваме състоянието на пациента и какво лечение трябва да бъде прилагано.

- Здравната каса поема ли интервенцията с поставяне на пейсмейкър?

- Поставянето на двукухинни и еднокухинни пейсмейкъри се поема изцяло по здравна каса.

- Колко време продължава манипулацията и след това възстановяването?

- Всяка операция е индивидуална. Има такива, които се случват много добре и няма проблем. Дай Боже всички пациенти да са така, но уви не са. В част от случаите има придружаващи заболявания, възрастови изменения, които създават затруднения. Продължителността на операцията не е от толкова голямо значение, колкото качеството на поставяне. Устройството се проверява всеки ден по време на престоя в болницата. Даваме строги указания на пациентите какво трябва да правят, от какво да се пазят, особено за срок от три месеца. През този период раната зараства пълноценно и самият електрод се сраства с мускула на сърцето. Тогава няма риск да се откачи някой от тях. Извършваме периодични прегледи и проверки на пейсмейкъра – на първия, третия, шестия и дванадесетия месец. Оптималният вариант е на 6 месеца. Ако пък има някаква симптоматика, трябва да се направи нова проверка, за да се уточни за какво става въпрос.

- Отделението по кардиология в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен разполага ли с нова техника и достатъчно медицински персонал?

- Отделението вече е напълно комплектовано. Имаме млади колеги, жадни за развитие и получават всичко необходимо като условия на работа за това. По отношение на новите технологии – разполагаме с няколко ехографа висок клас, няколко трансфазиални сонди… Имаме всичко необходимо, за да работи пълноценно едно кардиологично отделение на високо ниво.

Както казах, много важна е и комуникацията с външни експерти в областта на кардиологията и такива, които не са напълно покрити - кардиохирургия, електрофизиология. Поддържаме контакти с водещи специалисти в България и помагаме на пациентите. Ежедневието по отношение на коронарните ангеографии върви с пълна сила. Изключително е застъпена функционалната оценка на всички стенози. Тоест, твърдения в пространството, че се слагат стентове за щяло и нещяло, категорично мога да опровергая за нашето отделение, защото се правят много функционални оценки на стенози. Когато установим и докажем, че стенозата не създава проблем за пациента, тя не се пипа и по този начин спестяваме всички излишни поставяния на стентове. Не всяка стеноза е опасна за пациента и създава проблеми.