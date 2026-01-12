12.01.2026 12:52 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

На 10 януари 2026 г. учениците на Спортно училище „Димитър Рохов“ постигнаха впечатляващи резултати на международния турнир за мъже „Академик“, проведен в град София.

Стилиян Орлинов от 10а клас спечели първо място в дисциплината скок на дължина със страхотен резултат от 7,21 метра. По този начин той покри норматив за Европейско първенство за юноши, което ще се проведе в град Риети, Италия. Треньор на Стилиян е Атанас Иванов.

На същия турнир с отлични постижения се представиха и други ученици на училището:

Петър Тодоров от 11а клас – първо място с мъжко гюле 15 м (тежест 7,250 кг), личен резултат, треньор Валентина Жлеязкова

Стоян Христов – пето място с мъжко гюле 13,22 м (7,250 кг), треньор Валентина Жлеязкова

Димитър Стефанов от 10а клас, участник извън класиране на многобой под 18 години, постигна личен резултат 16,35 м, само на 45 см от Европейски норматив, треньор Валентина Жлеязкова

Поздравления за всички състезатели и техните треньори за отличната подготовка и мотивация! Стискаме палци за Стилиян Орлинов и му пожелаваме успешни представяния на Европейското първенство в Италия!