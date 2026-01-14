14.01.2026 13:08 , Людмила Калъпчиева

България утвърждава своя ангажимент в борбата с трафика на хора чрез по-ефективни политики, силни институционални механизми и засилен международен обмен на опит. Това заяви заместник министър-председателят Атанас Зафиров, който е и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора по време на откриването на форум „Лаборатория за политики“. Форумът е посветен на ролята на независимите механизми за наблюдение и отчетност в противодействието на трафика на хора. В рамките на събитието ще бъде представен опитът на Нидерландия, Финландия, Германия, Белгия, Португалия.

В речта си председателят на Националната комисия за борба с трафика на хора подчерта, че трафикът на хора не е само криминален проблем, а дълбоко социално и икономическо явление, което засяга най-уязвимите групи и предизвиква институциите.

Зафиров каза още, че през мандата на настоящото правителство са предприети последователни мерки за укрепване на националната система – подобрена координация между институциите, разширени превантивни кампании, обучения за професионалисти и засилен фокус върху ранната идентификация и подкрепа на жертвите. „В резултат са идентифицирани над 90 жертви на трафик, включително непълнолетни и граждани на трети държави, като им е осигурен достъп до специализирана защита и подкрепа“, добави той.

България продължава да бъде активен участник в инициативите на Европейския съюз, Съвета на Европа, ООН и ОССЕ, като работи за адаптиране на националната правна рамка към новите европейски стандарти и тенденции, каза още Зафиров.

В изказването си той акцентира върху необходимостта от независим Национален докладчик като инструмент за прозрачност, гарантиране на ефективни политики и базирани на данни решения.

Събитието се провежда в партньорство с Посолството на Кралство Нидерландия, Министерството на правосъдието и граждански организации, като подчертава значението на международното сътрудничество и обмена на добри практики. „Лаборатория за политики“, цели да обедини институциите, гражданския сектор, академичната общност и международните партньори в открит диалог за създаване на по-ефективни и ориентирани към жертвите политики в борбата с трафика на хора.