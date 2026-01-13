Първа творческа работилница в РИМ - Сливен за 2026 година

13.01.2026 13:46 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

Регионален исторически музей-Сливен | България

Започваме 2026 година с творчество, светлина и благослов!

Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" – Сливен кани всички деца на първата творческа работилница за годината, посветена на Антоновден и Атанасовден – дните, в които почитаме здравето, добротата и силата на човешкия дух.

В уютната атмосфера на музея ще създаваме пъстри, топли и символични творби, вдъхновени от народните вярвания за закрила, плодородие и ново начало.

Ще разкажем легенди, ще вплетем цветове и желания, ще се усмихнем на годината, която започва – с надежда, с обич и с творческа искра.

Нека заедно поставим светъл, вдъхновяващ и благословен старт на 2026 година!

Очакваме Ви на 17 януари 2026 г. в часовете от 10:00 – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч.!

Необходимо е предварително записване на тел. 0879 514171, Десислава Панайотова, музеен педагог.