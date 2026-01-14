РИМ - Сливен организира Национална археологическа конференция през месец май

Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен Ви кани да вземете участие в Националната археологическа конференция „Между пластовете на времето“, посветена на дейността на археолога д-р Веселин Игнатов. Поканата е насочена към български и чуждестранни изследователи на археологията, изкуството и историята.
Примерните направления за участие могат да включват доклади, свързани със следните теми:
• Селища, селищни системи, население и миграция
• Материална култура, инфраструктура и транспорт
• Култове, религия и погребални практики
• Военна, гражданска и религиозна архитектура
• Търговия, стоково-парични отношения и обмен на идеи
• Методика на археологическото проучване и интердисциплинарни изследвания
• Епиграфски традиции и културни контакти
Конференцията ще се проведе на 28 – 29 май 2026 г. в Регионален исторически музей – Сливен. Заявките за участие се приемат до 9 април 2026 г. на имейл: museum_pr@abv.bg. Те трябва да съдържат: заглавие на доклада, име, фамилия и афилиация на автора, както и кратко резюме до 150 думи. Докладите ще бъдат публикувани след преминаването на две анонимни рецензии, като при невъзможност за лично изнасяне, заявените доклади могат да се изпратят за публикация в указания срок.
Работни езици: български и английски език.
Командировъчните са за сметка на участниците.