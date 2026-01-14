РИМ - Сливен организира Национална археологическа конференция през месец май

14.01.2026 14:02 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен Ви кани да вземете участие в Националната археологическа конференция „Между пластовете на времето“, посветена на дейността на археолога д-р Веселин Игнатов. Поканата е насочена към български и чуждестранни изследователи на археологията, изкуството и историята.

Примерните направления за участие могат да включват доклади, свързани със следните теми:

• Селища, селищни системи, население и миграция

• Материална култура, инфраструктура и транспорт

• Култове, религия и погребални практики

• Военна, гражданска и религиозна архитектура

• Търговия, стоково-парични отношения и обмен на идеи

• Методика на археологическото проучване и интердисциплинарни изследвания

• Епиграфски традиции и културни контакти

Конференцията ще се проведе на 28 – 29 май 2026 г. в Регионален исторически музей – Сливен. Заявките за участие се приемат до 9 април 2026 г. на имейл: museum_pr@abv.bg. Те трябва да съдържат: заглавие на доклада, име, фамилия и афилиация на автора, както и кратко резюме до 150 думи. Докладите ще бъдат публикувани след преминаването на две анонимни рецензии, като при невъзможност за лично изнасяне, заявените доклади могат да се изпратят за публикация в указания срок.

Работни езици: български и английски език.

Командировъчните са за сметка на участниците.