На 12.01 стартира първи етап от четиридневният обучителен семинар – уъркшоп, организиран от ОбСНВ, ПИЦ-Сливен за педагогически специалисти и специалисти от Общински съвети по наркотични вещества – ОбСНВ Бургас, ОбСНВ Шумен и ОбСНВ Кърджали. Темата на семинара е „Зависимите хора и възстановяването им. Превенция в ранна възраст, психотерапия, лечение“ с водещ семинара психотерапевт Петър Кралев – специалист по зависимостите към международна фондация ‘’Стефан Батори’’, Полша, преподавател по неорайхианска психотерапия и терапия на зависимостите към неорайхианска психотерапия и терапия на зависимостите към български неорaйхиански институт и институт по психосоматика и интегративна психотерапия София (2011г. - 2024г.). Котерапевт на събитието беше Любомира Иванова.

Целта на този теоретично-практически уъркшоп е участниците да получат знания за работата в превенцията на употреба на алкохол и ПАВ. Да развият и умения в областта на консултантската дейност и терапевтичните намеси при случаи на злоупотреба и вече проявила се зависимост.

Благодарим на водещите и на всички участници и очакваме втория етап с нетърпение!