14 януари 2026 г. - AMD, лидерът във високопроизводителните и адаптивни изчисления, ще представи своето цялостно изчислително портфолио, поддържащо индустриите за професионално аудио-видео, телевизионно излъчване и потребителски технологии, по време на ISE (Integrated Systems Europe) 2026. Заедно със своите партньори, AMD ще демонстрира продукти от най-широката гама силициеви решения в индустрията, захранващи приложения в AV-over-IP, поглъщащо показване и обработка на видео, както и вградени изчисления за AV системи.

Сред демонстрациите на ISE 2026, AMD планира да представи за първи път своя флагманска адаптивна „система на чип“ - SoC AMD Versal™ Prime Series Gen 2 – уникално проектирана да осигурява производителност и ефективност за професионални аудио-видео приложения с интегрирани H.264/H.265 кодеци.

AMD и нейните партньори планират следните демонстрации на ISE 2026:

• AMD Versal Prime Series Gen 2 SoC с интегрирани кодеци H.264/H.265.

• AV-over-IP технологии като IPMX, NDI, Dante AV, JPEG XS и HTJ2K (представени с FPGA/SoC хардуер и x86 софтуер).

• Davinci Resolve софтуер за редактиране и продукции от Blackmagic Design върху AMD Ryzen™ x86 процесори.

• Embedded решения за AV системи , използвайки AMD Ryzen x86 embedded процесори, представени от Nexteq.

• Системи за поглъщащо представяне и обработка на видео, включващи Ventana LED стена и InSync конвертиране на видео, базирано на AMD FPGA.

• Интелигентни LLM с използване на GenAI NPU от Raiderchip, използващи AMD Versal Prime Series SoC.

• Единен сървър за управление на мултимедия от Kiloview , работещ с AMD Ryzen вградени процесори.

„AMD е единствената компания, която предоставя на клиентите си в областта на професионалното аудио-визуално и телевизионно излъчване (Pro AV) и телевизионното излъчване цялостно портфолио от силициеви изчислителни решения, включващи процесори, графични процесори, вградени x86 и програмируеми логически устройства“, каза Рамеш Айер, старши директор „Pro AV“, „Broadcast and Consumer“ в AMD. „Това позиционира AMD по уникален начин да поддържа пълна гама от приложения и случаи на употреба с решение, съобразено с бизнес нуждите на нашите клиенти и партньори.“

AMD ще бъде представена на ISE 2026 на Щанд H4-Q700, Зала 4.