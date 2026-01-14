Сливен, кратки вечерни новини, 14.01.2026 г., сряда

14.01.2026 15:48 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ в Сливен организира на 17 януари първата си творческа работилница за 2026 година, насочена към деца.

Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ в Сливен организира на 28 и 29 май Национална археологическа конференция под надслов „Между пластовете на времето“, посветена на археолога д-р Веселин Игнатов.

В Сливен волейболната легенда Владимир Николов представи автобиографичната си книга „Високо“ пред многобройни почитатели, включително много млади хора.

След снеговалежа на 13 януари зимната обстановка в община Сливен остава спокойна и типична за сезона.

Жителите и гостите на Сливен имат още 3 дни да посетят една изложбата „Цвят и форма“, подредена в галерия “Йордан Кювлиев”.

Нищо неподозиращи кофи за смет станаха обект на масирана „атака“ от група деца в сливенския квартал "Даме Груев" - инцидентът се е разиграл във вечерните часове на 12 януари, на ул. „Дели Ради“, и е заснет от охранителни камери, монтирани на частен дом.

Български Червен кръст – Сливен обяви началото на ежегодните курсове за водни спасители - курсът започва на 9 март и ще продължи седем седмици.