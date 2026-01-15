Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 15.01.2026 г.

15.01.2026 09:52 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 15 минути | 0

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 14.01.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 15.01.2026 Г.

Нова Загора: Управление на лек автомобил след употреба на наркотици, технически неизправности и други нарушения на ЗДвП са установени при полицейска операция в град Нова Загора. На 14 януари са извършени проверки на водачи на МПС за установяване на нарушения, влияещи пряко върху пътния травматизъм, съвместно със служители от Зонално жандармерийско управление-Бургас. Проверени са 75 лица и 51 превозни средства. Констатирани са 15 нарушения. Най-честите са неизползване на обезопасителни колани, липса на технически преглед, като в един от случаите гумите не са отговаряли на изискванията за движение при зимни условия.

По време на операцията е установен водач на лек автомобил „Мицубиши Паджеро“, който е употребил наркотични вещества. Проверката е извършена около 08,00 часа с техническо средство, което е показало положителен резултат. Водачът е задържан за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Извършена е охрана при работя с парични средства в три пощенски станции в град Нова Загора и село Баня.

Сливен: Криминалисти работят по сигнал за кражба на 20 м. меден кабел на стойност около 1300 евро от обект в село Самуилово. Заявлението е подадено вчера около 08,00 часа. По случая се извършват издирвателни и процесуално-следствени действия. Образувано е досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.