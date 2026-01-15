Сливен. Новини от източника. Последни новини

Наблюдението на домакинските бюджети стартира в нови домакинства

, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ съобщава, че наблюдението на домакинските бюджети стартира в нови домакинства.

Подробната информация можете да намерите в прикачения файл.

