15.01.2026 10:43 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 44

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ съобщава, че наблюдението на домакинските бюджети стартира в нови домакинства.

Подробната информация можете да намерите в прикачения файл.