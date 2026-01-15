Сливен е първата община в страната с ултра модерен софтуер за видеонаблюдение

15.01.2026 13:05 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Софтуер за видеонаблюдение от ново поколение бе представен днес в Общината. С ултра модерната система вече работи общинският Център за видеонаблюдение, който бе открит през 2019 г.

Пред журналисти кметът Стефан Радев посочи, че целта е камерите, с които разполага Общината, да бъдат надградени или включени към модерен софтуер с аналитични функции. От една страна да има възможност да се следи трафикът, нарушенията на правилата за движение, както и да се надградят възможностите на охранителната система.

„Нашата задача като Община е да подпомагаме в случая правоохранителните органи, да създаваме среда за сигурност и да предоставяме записи от тази система. Софтуерът може да бъде надграждан с функции, които са както за охрана на определени параметри от територията, така и за сигнализиране при инциденти, при струпване на хора в даден район или при паднал човек, който е в безпомощно състояние или дим от пожар, който е засечен от системата“, заяви Радев. Той подчерта, че амбицията е максимално да се използва капацитетът на тези камери, които Общината е разположила из града и те да бъдат в полза на предотвратяване на нарушения, на инциденти и за разкриване на престъпления. Кметът допълни, че Общинска охрана работи съвместно с фирмата по този проект и по надграждане на системата за видеонаблюдение, с която разполага Общината. Снабдяването й с модерен софтуер дава много повече възможности.

„Категорично искам да заявя, че тази система няма да бъде използвана за частни цели. Тя е само и единствено за предотвратяване на нарушения, разкриване на престъпления и охранителна дейност. Има строга процедура за това как се свалят записи и кой може да има достъп до тях, така че ако има какъвто и да е опит в тази посока на неоторизирано лице, то ще си понесе отговорността“.

На този етап Община Сливен е монтирала около хиляда камери за видеонаблюдение, като тече непрекъснат процес по тяхната модернизация. Новият софтуер е за определен брой лицензи – за сто камери, но той може да бъде надграждан и разширяван. Общината заедно с ОД на МВР – Сливен ще анализират невралгичните точки в града и с най-много пътно-транспортни произшествия и инциденти. Предстои изготвянето на Наредба, с която да се определи редът кои камери да бъдат включени приоритетно към новия софтуер.

„Предстои да видим колко полезен е всъщност и да решим дали да разширим неговия обхват. Идеята е да имаме базата и да можем да надграждаме системата“, отбеляза градоначалникът.

Спецификите на новата вградена система представи управителят на „Общинска охрана и СОТ-Сливен“ Антоний Андонов. Основната цел е превенция, ранно оповестяване за заплахи, наблюдение в реално време. Софтуерът разполага и с модул, който на 3 км пряка видимост, може да има детекция за пожар. Центърът и операторите ще работят по 24 часа, както е било досега. Всяко едно закононарушение ще бъде документирано и предоставено на ангажираните по закон институции. Андонов отчете, че само за последните 24 часа новата система е констатирала над 50 нарушения по Закона за движението по пътищата.

Началникът на „Охранителна полиция“ – Сливен комисар Димитър Кикьов, който също бе на представянето, благодари на Община Сливен в лицето на кмета Стефан Радев за разширяването на видеонаблюдението със съвременни камери и софтуер. Той подчерта, че след последните промени в Закона за движението по пътищата, нарушения, заснети с технически средства, на които са видими датата, часът, мястото и регистрационният номер на возилото, ще бъдат издавани директно електронни фишове на собственика, като петдесет процента от средствата от глобите, ще постъпват в бюджета на Общината. „Убеден съм, че това ще дисциплинира шофьорите изключително много“, завърши комисар Кикьов.

Висока оценка за новия софтуер, който ще подпомогне работата на правоохранителните органи по предотвратяване и разкриване на престъпления, даде окръжният прокурор Веселин Гангалов. Той определи новата придобивка като „огромно постижение за сливенски регион“.

Центърът за видеонаблюдение в Общината е сред най-модерните в страната, като обединява данните от монтираните съоръжения в града, които могат да бъдат проследявани в реално време. Системата се използва за опазване на общинската собственост и общата инфраструктура, както и като превенция срещу нарушения и престъпления. Благодарение на видеонаблюдението са установени извършители на множество кражби, вандалски прояви и др. нарушения. По данни на Центъра през 2025 г. на органите на реда и на Прокуратурата са предоставени 62 записа с констатирани деяния и нарушения.