TCS и AMD обявиха стратегическо сътрудничество за мащабно разпространение на AI решения

Мумбай, Индия и Санта Клара, Калифорния, 14 януари 2025 г.: Tata Consultancy Services (TCS) (BSE: 532540, NSE: TCS), водеща компания в ИТ услугите, консултациите и бизнес решенията, днес обяви стратегическо сътрудничество с AMD (NASDAQ: AMD), за да помогне на предприятията в масовото внедряване на изкуствен интелект от пилотни проекти до производството, да модернизират остарелите ИТ среди и да изградят защитени, високопроизводителни, дигитални работни места.

В рамките на това сътрудничество, TCS и AMD планират да се ангажират със съвместното разработване на конкретни решения с изкуствен интелект и GenAI, като комбинират задълбочената експертиза на TCS в областта, възможностите за системна интеграция и глобалната иновационна екосистема с водещото портфолио от високопроизводителни изчислителни и AI продукти на AMD. Заедно компаниите ще помогнат на предприятията да модернизират хибридните облачни и периферни среди, да внедрят решения за работното място, задвижвани от изкуствен интелект, и да ускорят иновациите в работните натоварвания от облака до периферията.

TCS също така ще повиши квалификацията и ще сертифицира своите сътрудници за работа с авангардни хардуерни и софтуерни технологии на AMD. Двете компании планират съвместно да инвестират в таланти, които ще помогнат за изграждането на богат набор от експерти, които могат съвместно да иновират и предоставят решения с изкуствен интелект от следващо поколение. Освен това ще бъдат разработени специфични за всеки бранш GenAI рамки за сектори като науките за живота (откриване на лекарства), производството (когнитивно инженерство и интелигентно производство) и BFSI (интелигентно управление на риска). И накрая, сътрудничеството планира да предостави персонализирани ускорители, рамки и най-добри практики за повишаване на AI производителността както при обучение, така и при анализ, като по този начин се гарантира, че организациите могат да използват пълноценно силата на изкуствения интелект.

Д-р Лиса Су, президент и СЕО на AMD, каза, “Въвеждането на изкуствен интелект се ускорява и отключването на неговия потенциал изисква нов мащаб на високопроизводителни изчисления и дълбоко сътрудничество във всички области на икономиката. AMD изгражда отворена, цялостна изчислителна основа, която дава възможност за внедряване на изкуствен интелект в цялото предприятие. Чрез работата си с TCS ние помагаме на клиентите да превърнат AI иновациите в нови възможности за растеж в различните области на приложение.“

К. Критивасан, главен изпълнителен директор и управляващ директор на Tata Consultancy Services, заяви, „Нашето сътрудничество с AMD е значителна стъпка в масовизирането на изкуствения интелект за предприятията. Чрез комбиниране на задълбочената експертиза на TCS в индустрията с възможностите на AMD за високопроизводителни изчислителни системи, ние даваме възможност на организациите да преминат от експериментиране с изкуствен интелект към масово внедряване на изкуствен интелект. Заедно планираме да създадем специфични за всяка индустрия Gen AI решения, да модернизираме хибридните облачни и периферни среди и да оформим следващото поколение интелигентни работни места. Сътрудничеството подчертава нашия ангажимент за изграждане на предприятия, готови за бъдещето, и напредва в амбицията ни да станем най-голямата в света компания за технологични услуги, водени от изкуствения интелект.“

TCS ще работи с AMD за интегриране на клиентски решения, базирани на процесори Ryzen™, за да осигури трансформация на работното място, като същевременно използва процесори AMD EPYC™, графични процесори AMD Instinct™ и AI ускорители за модернизиране на хибридни облачни и високопроизводителни изчислителни среди. Освен това, портфолиото от вградени изчисления на AMD ще помогне на клиентите да стимулират иновациите, анализите и индустриалната дигитализация чрез адаптивни системи върху чипове (SoC) и програмируеми логически решетки (FPGA).

TCS предлага задълбочен опит в проектирането и предоставянето на персонализирани решения, базирани на съвременни полупроводникови продукти, позволявайки на клиентите да отключат пълния потенциал на високопроизводителните изчисления и адаптивните технологии. Тази сила допълва авангардните AMD платформи, създавайки мощна основа за съвместни иновации и решения от следващо поколение. Съчетавайки водещите в индустрията възможности на TCS, това партньорство има за цел да разработи AI решения от следващо поколение. Съвместно създадените решения ще помогнат на предприятията да се адаптират към ерата на изкуствения интелект.