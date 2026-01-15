QNAP обяви QuTS hero h6.0 Beta версия на своята операционна система

15.01.2026 13:23 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Свят | преди 24 минути | 30

Най-новата ZFS-базирана NAS OS повишава защитата, надеждността и локалното AI управление за корпоративните потребители

QNAP® Systems, Inc. днес пусна QuTS hero h6.0 Beta – най-новата ZFS-базирана NAS операционна система с подобрени нива на устойчивост и интелигентност за корпоративните потребители.

„Тъй като обемите от данни рязко се увеличават и изкуственият интелект трансформира бизнес операциите, предприятията се нуждаят от защитена, интелигентна и готова за бъдещето сторидж система “, каза Тим Лин, продуктов мениджър в QNAP. „QuTS hero h6.0 демонстрира защо QNAP остава най-цялостното NAS решение в ерата на изкуствения интелект, съчетавайки устойчивост, киберсигурност и интелигентно управление на данни в една унифицирана платформа.“

Най-новите характеристики на QuTS hero h6.0 Beta✱

1. Поддръжка на конфигурация двоен NAS за висока отказоустойчивост

Две NAS устройства формират Активно-пасивен High Availability (HA) клъстер, използвайки High Availability Manager. Версия h6.0 поддържа още повече модели и приложения, като над 90% от услугите вече са готови за високата отказоустойчивост (HA), осигурявайки рентабилна резервираност за непрекъснатост на бизнеса.

2. Непроменяеми снимки

Налични за всички модели QuTS hero, непроменяемите снимки блокират данните от промяна или изтриване по време на защитен период, осигурявайки целостта на данните и бързото им възстановяване дори след атаки от рансъмуер.

3. Управление с KMIP ключ

Като KMIP клиент, QNAP NAS се интегрира с вътрешни централизирани сървъри на компаниите за управление с ключове (KMS) на компанията за унифициран контрол на ключовете за криптиране. Ключовете се съхраняват дистанционно и се прилагат автоматично, което намалява ръчния риск и осигурява съответствие с FIPS 140-3 за сигурност от корпоративен клас.

4. Повишена сигурност на системите

QuTS hero h6.0 добавя множество нива на защита, за да защити целостта на системата и да предотврати проникване..

• FIDO2 ключ-паролите позволяват автентификация без парола и устойчивост на фишинг за по-силна защита на акаунта..

• Secure Boot (защитено стартиране_ използва защита на хардуерно ниво, за да провери целостта на фърмуера при стартиране, блокирайки непроверен код и гарантирайки, че всяко зареждане започва от надеждно състояние.

• Ransomware Guard (очаквайте скоро) добавя поведенческо откриване и изолация към Премахване на малуер (Malware Remover), идентифицирайки аномалии, регистрирайки подозрителни дейности и неутрализирайки заплахи в реално време.

• Защитен IP достъп (очаквайте скоро) въвежда подробни контроли на ниво IP адрес, за да намали мрежовото излагане на атаки и наложи контекстуални политики за достъп.

5. Qtier за QuTS hero

Популярната технология за многослойно съхранение Qtier на QNAP вече се поддържа от QuTS hero NAS. С гъвкаво ръчно управление на многослойното съхранение, потребителите могат да поставят данни на ултрабързи SSD дискове или твърди дискове с висок капацитет според нуждите на работното натоварване, постигайки идеалния баланс между производителност, капацитет и икономическа ефективност. Идеално за бизнеси, работещи с големи, смесени натоварвания, като файлови сървъри, виртуални машини или видео продукция.

6. SMB демон в режим на ядро с криптиране

Чрез изпълнение на SMB услуги в режим на ядро, QuTS hero постига значителни подобрения в пропускателната способност и IOPS, като същевременно поддържа SMB криптиране за сигурно прехвърляне на файлове.

7. Опростено управление и контрол на достъпа

• QNAP ID SSO рационализира влизането в NAS и облачни услуги с единично влизане.

• Fibre Channel NPIV позволява множество виртуални WWPN на един FC порт за по-добро управление на множество наематели.

• ACL 2.0 въвежда преработен механизъм за обработка на разрешения, който осигурява значително по-бързи операции, по-гладко администриране и по-надеждна производителност за големи директории.

• AMIZcloud Monitoring осигурява централизирано облачно управление за групи с висока отказоустойчивост (НА), показвайки състоянието на клъстера, латентността и предупрежденията.

8. AI и автоматизация

• On-Prem LLM on Qsirch въвежда RAG Search, задвижвано от локално внедрени големи езикови модели с отворен код (като DeepSeek, Gemma, Phi и Mistral) на NAS с GPU. То позволява бързо, частно обобщаване на документи и семантично търсене с пълен суверенитет на данните.

• MCP Assistant позволява на администраторите да управляват NAS с команди на естествен език чрез инструменти като Claude Desktop, VS Code, Telegram или n8n, опростявайки ежедневните операции чрез автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект.

Наличност

Новият софтуер QuTS hero h6.0 Beta сега е достъпен от QNAP Център за изтегляне.

За да научите повече, моля посетете: https://www.qnap.com/go/operating-system/quts-hero/6.0.0