Търговските банки и „Български пощи“ могат да въведат такси за обмен на левове в евро едва след края на юни тази година. Те обаче са длъжни да ги обявят в салоните за обслужване на клиенти и на интернет страниците си, като цените трябва да са и в левове, и в евро до края на периода на двойното обозначаване на цените 8 август тази година – нещо, което важи за всичките им услуги.

Това обясни основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова в предаването „Важното, казано на глас“ по bTV радио.

Тя препоръча на гражданите, които са обменяли левове за евро след Нова година, да проверят дали не са им били начислени такси за услугата и подчерта, че това би било неправомерно. Ако установят такова таксуване и събраните суми не са възстановени, дори след признанието на Асоциацията на банките в България, че е имало такива отделни случаи, но грешките са на ниво служител и са поправени, да подадат жалба първо към банката, а след това, при необходимост - към БНБ, тъй като това би било неправомерно.

„По отношение на сигналите за отказ на финансови институции да извършат обмен на левове в евро - разпоредбата в закона е императивна. БНБ обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс. До изтичане на 12-те месеца от датата на въвеждане на еврото, т.е. до края на тази година, кредитните институции не могат да отказват извършването на тази услуга, "Български пощи" ЕАД също не може да отказва, освен при липса на касова наличност. Това означава, че по-късно през деня или на следващия ден, когато гражданинът отиде в клона на „Български пощи“ може да настоява и няма как, ако има касова наличност, да му бъде отказан такъв обмен.“, разясни експертът. И добави: „След края на тази година кредитните институции и "Български пощи" могат да преустановят услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой, но БНБ ще продължи да извършва услугата неограничено във времето“.

„Търговците нямат право да поставят правила, които са в противоречие със закона. Не могат да задължат клиентите да плащат само с карта. Нито само с евро през януари, когато и лева, и еврото са официални валути и валидни разплащателни средства.“, обобщи тя.

Габриела Руменова припомни, че всяка събота до края на месеца ще работят извънредни каси на БНБ и на търговски банки за осигуряване на достъп на гражданите до услугата. „БНБ е представена не само в София, поделенията на „Дружество за касови услуги“ са и в Пловдив, Варна, Бургас и Плевен. Работното време на тези извънредни каси е от 8:30 до 15:45 часа, без прекъсване. Част от търговските банки в страната също са обявили офиси, които ще работят в събота, като информация за адресите и работното им време е публикувана на сайта на Асоциацията на банките и на страниците на самите банки.“, посочи тя.

„Обменните бюра не са длъжни да се съобразяват с официалния валутен курс при извършването на обмен на левове в евро, но са длъжни да го обявяват и всички условия да бъдат ясни за потребителя. В противен случай биха могли да бъдат санкционирани за нелоялна търговска практика. Когато потребителят има цялата тази информация, коректно поднесена, в неговите ръце е изборът да прецени дали условията са изгодни за него или не.“, коментира Руменова.

Според нея, за да не стават жертва на измами с фалшиви банкноти, е полезно гражданите да се запознаят със защитните символи и знаци – от официалните страници на Европейската централна банка и на БНБ. „Ако попаднем на банкнота, която ни се струва фалшива, не трябва да се опитваме да я пласираме, а да я предоставим на органите на реда. Те ще я изпратят за проверка в Центъра за анализ към централната банка. Ако банкнотата е истинска, ще ни я върнат. Важно е да подчертаем, че притежаването на фалшиви банкноти и монети, както и съзнателното им прокарване в обращение, представлява криминално престъпление.“, обясни тя. И подчерта, че спирането на пътя на фалшивите пари не е отговорност само на гражданите. „Всички банки и финансови институции, обменни бюра и доставчици на услуги са длъжни да задържат фалшивите банкноти и монети, както и такива, които пораждат съмнение, че са фалшиви и да ги предадат в БНБ в тридневен срок за извършване на експертна оценка.“, добави Руменова.

„Ако приемете надраскана банкнота, ще загубите съответната сума пари, затова оглеждайте всяка банкнота, която ви подават.“, предупреди още тя. „Съгласно правилата на Европейската централна банка и на БНБ, надраскани банкноти се считат за умишлено повредени. Дори надраскана банкнота бъде предявена на касите на БНБ, тя ще бъде задържана и гражданинът няма да получи нищо срещу нея.“, каза още Руменова.