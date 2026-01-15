Кметът Стефан Радев проведе първия за годината приемен ден

15.01.2026 16:02 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 18 минути | 0

В първия за годината приемен ден жители на Сливен запознаха кмета Стефан Радев с различни казуси. Някои бяха свързани с междусъседски отношения, други - с проблеми с незаконно строителство. Кметът се ангажира, че ще бъдат направени проверки по някои от случаите.

Ръководството на Общината провежда приемни с граждани през първия четвъртък от всеки месец през годината. Записването е три дни преди това – в понеделник от 8.30 часа в Центъра за административно обслужване на гражданите – източен вход на Общината. Жалби и сигнали се приемат и по електронна поща.