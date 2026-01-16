16.01.2026 08:00 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 60

Предстои ремонт на всички пейки около църквата „Света Петка“ в Сливен

Всички пейки на хълма в парк „Юнак“, около църквата „Света Петка“, ще бъдат ремонтирани поетапно. Първоначално ще бъдат демонтирани около 40 броя. След тяхното обновление и поставяне, ще бъдат демонтирани и останалите. Служители на общинското предприятие по озеленяване ще ги транспортират до работилницата на дружеството. Ще се извърши подмяна на повредени елементи и лакиране на повърхността на пейките.

Община Сливен призовава гражданите да пазят общото имущество и да проявяват отговорност при ползването на съоръженията. Мястото се посещава ежедневно от много хора и непрекъснато се регистрират вандалски прояви и безотговорност към общинската собственост.