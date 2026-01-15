Преки чуждестранни инвестиции в област Сливен към 31.12.2024 година

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информация за преките чуждестранни инвестиции в област Сливен към 31.12.2024 година.
Подробните данни можете да намерите в прикачения файл.
, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)
