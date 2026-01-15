Сливен. Новини от източника. Последни новини

Преки чуждестранни инвестиции в област Сливен към 31.12.2024 година

, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 30

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информация за преките чуждестранни инвестиции в област Сливен към 31.12.2024 година.

Подробните данни можете да намерите в прикачения файл.

Файлове

Инвестиции24

Размер: 81.9KiB | Тип: DOCX

Реклама