Сливен, кратки вечерни новини, 15.01.2026 г., четвъртък

Община Сливен стана първата в страната, която внедри ултрамодерен софтуер за видеонаблюдение от ново поколение.

Кметът на Сливен Стефан Радев проведе първия си за годината приемен ден, по време на който се срещна с граждани и изслуша техните проблеми.

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ съобщи, че наблюдението на домакинските бюджети стартира в нови домакинства.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

В психологическо студио "KatriInside" вчера се проведе първата зимна групова среща, в срещата участваха 13 души – число, възприемано като символ на промяната и вътрешната трансформация.

Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ в Сливен организира на 17 януари първата си творческа работилница за 2026 година, насочена към деца.

В Сливен волейболната легенда Владимир Николов представи автобиографичната си книга „Високо“ пред многобройни почитатели, включително много млади хора.