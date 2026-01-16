Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 16.01.2026

16.01.2026 09:00 , Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

