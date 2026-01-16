Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 16.01.2026

09.12.2025 г. 30.1.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

09.12.2025 г. 30.1.2026 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше

05.1.2026 г. 30.1.2026 г. 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН основно

05.1.2026 г. 30.1.2026 г. 1 РЕХАБИЛИТАТОР СЛИВЕН висше

05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ СЛИВЕН средно

05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно/основно

05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно

06.1.2026 г. 23.1.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

06.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 БАГЕРИСТ СЛИВЕН средно/основно

06.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

06.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ШПАКЛОВЧИК СЛИВЕН средно/основно

07.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

07.1.2026 г. 09.2.2026 г. 1 ПОМОЩНИК-ФРИЗЬОР СЛИВЕН средно

07.1.2026 г. 09.2.2026 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

07.1.2026 г. 09.2.2026 г. 2 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно/основно

06.2.2026 г. 19.1.2026 г. 1 ВЪЗПИТАТЕЛ СЛИВЕН висше/педагогика

08.1.2026 г. 09.2.2026 г. 1 УЧИТЕЛ СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТКТУРА СЛИВЕН висше

08.1.2026 г. 09.2.2026 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

08.1.2026 г. 09.2.2026 г. 2 ЗИДАР СЛИВЕН средно/основно

12.1.2026 г. 12.2.2026 г. 2 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно

12.1.2026 г. 12.3.2026 г. 2 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

12.1.2026 г. 12.3.2026 г. 2 ШЛОСЕР СЛИВЕН средно

04.2.2026 г. 04.2.2026 г. 2 МОНТАЖНИК КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ СЛИВЕН средно

02.2.2026 г. 22.1.2026 г. 2 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

09.2.2026 г. 05.2.2026 г. 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно

14.1.2026 г. 27.2.2026 г. 3 ОБЩ РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ СЛИВЕН средно

14.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 ШИВАЧ, ДАМСКО ОБЛЕКЛО СЛИВЕН средно

02.4.2026 г. 30.1.2026 г. 1 ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН СЛИВЕН средно

