Община Твърдица започва дарителска кампания за изграждане на паметник на Васил Левски

По инициатива на група родолюбиви съграждани Община Твърдица прие и пристъпи към реализиране на идеята в града да бъде изграден паметник на Васил Левски – символ на свободата, саможертвата и националния идеал.

Всички необходими административни действия вече са извършени, като е определено място за паметника в градинката пред пощата и е издадено съответното разрешение. Общината има готовност паметникът да бъде поставен в навечерието на годишнината от обесването на Апостола на свободата.

Средствата, необходими за цялостното изграждане на паметника, възлизат на 5624,21 евро (11 000 лева). В тази връзка Община Твърдица отправя призив към всички граждани, институции и организации да се включат с дарение в подкрепа на родолюбивата инициатива.

Дарения могат да бъдат направени по банков път на следната сметка:

IBAN: BG26STSA93008477777700

Банка: Банка ДСК АД

BIC: STSABGSF

Вид плащане: 445100

Средства могат да бъдат дарени и в брой – в касата на Общината или в кутията за дарения, поставена при дежурния на Община Твърдица.

Община Твърдица призовава всички жители да се отзоват и да направят своя личен принос към осъществяването на тази значима родолюбива кауза, която ще остави траен знак за уважението ни към делото на Васил Левски.

Договор за дарение може да бъде открит на официалния сайт на Община Твърдица на следния адрес:

https://shorturl.at/1R1Tg

Нека заедно съхраним паметта и заветите на Апостола на свободата.