Твърдица отбеляза 148 години от своето Освобождение

16.01.2026 09:19 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 17 минути | 2

На 14 януари 2026 година в Твърдица бе тържествено отбелязана 148-ата годишнина от Освобождението на града. Датата отново събра жители и гости в знак на преклонение и признателност към героизма на освободителите, отдали живота си за свободата на България.

Годишнината е повод не само за почит, но и за размисъл върху ценностите, които техният подвиг ни завещава – свобода, единство, национално достойнство и отговорност към историческата истина.

Нека всяка година това паметно събитие ни обединява в чувство на съпричастност и ни напомня за дълга ни да съхраним паметта за саможертвата на предците и да я предадем на идните поколения, като част от живото ни национално наследство.