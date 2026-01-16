Сливен. Новини от източника. Последни новини

Твърдица отбеляза 148 години от своето Освобождение

Людмила Калъпчиева

Твърдица отбеляза 148 години от своето Освобождение

На 14 януари 2026 година в Твърдица бе тържествено отбелязана 148-ата годишнина от Освобождението на града. Датата отново събра жители и гости в знак на преклонение и признателност към героизма на освободителите, отдали живота си за свободата на България.

Годишнината е повод не само за почит, но и за размисъл върху ценностите, които техният подвиг ни завещава – свобода, единство, национално достойнство и отговорност към историческата истина.

Нека всяка година това паметно събитие ни обединява в чувство на съпричастност и ни напомня за дълга ни да съхраним паметта за саможертвата на предците и да я предадем на идните поколения, като част от живото ни национално наследство.

Снимки: Община Твърдица

