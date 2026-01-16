Информационен бюлетин за пленарната сесия на ЕП - 19-22 януари 2026 г.

16.01.2026 09:45 , Людмила Калъпчиева

Отчет за заседанието на Европейския съвет и гласуване за заем за Украйна

В сряда евродепутатите ще обсъдят резултатите от декемврийската среща на върха на ЕС и по-силен и суверенен ЕС в контекста на нарастващите геополитически напрежения.

Подкрепа за териториалната цялост и суверенитет на Гренландия

Във вторник членовете на Европейския парламент ще обсъдят отговора на ЕС на заявите на президента Тръмп относно Гренландия

Широко разпространени протести в Иран и тежки репресии

Във вторник членовете на ЕП ще обсъдят последните събития в Иран, при които властите реагираха с груба сила срещу протестите, които избухнаха в цялата страна през последните седмици.

Отношенията между ЕС и САЩ

В гласуване в сряда евродепутатите ще оценят състоянието на отношенията между ЕС и САЩ, като ще призоват за по-устойчив ЕС, способен да действа стратегически автономно.

Ситуацията във Венецуела

Във вторник членовете на Европейския парламент ще обсъдят ситуацията във Венецуела след отвличането на Николас Мадуро и необходимостта от осигуряване на мирен демократичен преход.

ЕС-Меркосур: искане за становище на Съда на Европейския съюз и предложение за вот на недоверие

В сряда членовете на Европейския парламент ще решат дали да поискат становище от Съда на Европейския съюз относно съвместимостта на споразуменията между ЕС и Меркосур с договорите на ЕС.

Преглед на външната политика, политиката за сигурност и отбраната на ЕС през 2025 г.

Видимостта и политическото влияние на ЕС не отразяват неговата глобална икономическа и финансова значимост, предупреждават членовете на ЕП, като призовават ЕС да защити интересите си.

Запазване на правата на пътниците във въздушния транспорт

В сряда евродепутатите ще гласуват актуализация на правата на пътниците, които са засегнати от смущения в полетите, с цел да се гарантира компенсация при закъснение от три часа.

Борба с фалшивите изображения, създадени с изкуствен интелект, и сексуалната експлоатация в социалните медии

В дебат във вторник се очаква ЕП да призове за по-строго и по-бързо прилагане на законите на ЕС, за да се предотврати създаването на незаконно сексуално съдържание с изкуствен интелект.

Справяне с критичния недостиг на лекарства

Във вторник Парламентът ще приеме позицията си за преговори със Съвета относно подобряването на наличността и доставките на ключови лекарства в ЕС, като антибиотици, инсулин и ваксини.