Нова Загора тържествено отбеляза 148 години от своето Освобождение

С тържествен ритуал и общоградско поклонение Нова Загора отбеляза една от най-светлите дати в своята история – 148 години от Освобождението на града. Честването започна с припомняне на съдбоносните събития от януари 1878 г., когато след векове робство свободата изгрява и над новозагорския край.

В своето вълнуващо слово директорът на Исторически музей – Нова Загора Генчо Димитров подчерта, че свободата не е даденост, а ценност, която се пази с памет, отговорност и общи усилия. Той призова присъстващите да почитат 14 януари не само като дата от учебниците, а като жива част от местната история, защото само така можем да бъдем достойни наследници на онези, които са мечтали за свободна Нова Загора.

Празничната програма продължи с въздействащ рецитал на децата от Детска театрална и филмова школа „Тракия Вижън“ към НЧ „Д. П. Сивков – 1870“, с ръководител Ивета Митева. Младите таланти поведоха присъстващите през ценностите на родолюбието със силни стихове за родината и дълга към предците. Посланията, че „свободата е избор – всеки ден“ и че тя е „светлина, пренасяна от век на век“, се превърнаха в основен акцент на празника.

След минута мълчание, под звуците на тържествена музика, венци и цветя в знак на вечна признателност към всички знайни и незнайни герои, пожертвали живота си за Освобождението, поднесоха: кметът на Община Нова Загора Галя Захариева и нейният екип, общественият посредник Нейчо Минчев, общински съветници, кметове на населени места, представители на политически организации, детски градини, училища, читалища и признателни граждани.

С днешното честване Нова Загора още веднъж доказа, че паметта за 14 януари 1878 г. е жива, а заветът на освободителите – да пазим свободата и да градим бъдещето с вяра и единство – продължава да обединява местната общност.