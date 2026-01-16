Наградиха участниците в конкурса за детска рисунка „Свободна Нова Загора“

16.01.2026 09:53 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 62

На 14 януари, в празнична и вдъхновяваща атмосфера, бяха наградени участниците в традиционния конкурс за детска рисунка „Свободна Нова Загора“, организиран от Ротари клуб Нова Загора с подкрепата на Община Нова Загора. Събитието, провело се във фоайето на Библиотеката към НЧ „Д. П. Сивков – 1870“, събра десетки деца, учители и родители и се превърна в истински празник на родолюбието и творчеството.

Официалното откриване бе направено от кмета на Община Нова Загора Галя Захариева, която в приветствието си изрази искрена благодарност към всички 82-ма участници за вложеното старание и любов към родния край.

„Благодаря на Ротари клуб, че отново реализираха тази чудесна инициатива, както и много други, които са в полза на образованието в нашата община. Благодаря на децата за прекрасните рисунки и на техните учители за това, че ги вдъхновяват да творят“, подчерта г-жа Захариева.

Тазгодишното издание на конкурса се отличи с изключително висока активност, като за първи път в инициативата се включиха и училища от малките населени места в общината. Това направи надпреварата още по-пъстра и показа, че талантът и вдъхновението нямат граници.

Отличията на младите художници бяха връчени от кмета Галя Захариева и президента на Ротари клуб Нова Загора Денчо Петков. Участниците получиха грамоти от Община Нова Загора и Ротари клуб, както и предметни награди, осигурени от организаторите.

Община Нова Загора и Ротари клуб Нова Загора поздравяват всички деца, взели участие в конкурса, и им пожелават още много творчески успехи, вдъхновение и нови поводи за гордост.