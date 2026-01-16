16.01.2026 09:59 , Людмила Калъпчиева

На връх Василица – Ромската Нова година, Ангел Илиев от Основно училище „Капитан Петър Пармаков“ в село Градец бе отличен в националния конкурс „Медиатор на годината“. Илиев е дългогодишен образователен медиатор, който с отдаденост и последователност работи с деца и родители, допринасяйки за изграждането на устойчива връзка между училището, семейството и местната общност.

Отличията бяха връчени от министъра на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев по време на официална церемония в Министерството на образованието и науката, организирана от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“. В категория „Жени“ наградата получи Фатме Хюсеинова от СУ „Трайко Симеонов“ – Шумен.

В рамките на инициативите, посветени на празника Василица, учениците от училището в Градец за пореден път показаха своята активна роля в съхраняването и популяризирането на ромската култура и традиции. Утвърдили се като истински посланици на ромските ценности, тази година те, водени от директора Силвия Ненова, гостуваха в Българската национална телевизия. По време на посещението учениците разгледаха студиото, от което се излъчват новините на националната медия, и сурвакаха журналистите Аделина Радева и Даниел Михайлов.

В тазгодишното издание на инициативата на Център „Амалипе“ се включиха 42 училища от цялата страна, чиито ученици бяха приети от държавни и обществени институции в знак на уважение към културата и традициите на ромската общност.

По повод празника Василица кметът на община Котел г-н Коста Каранашев отправи поздрав към ромската общност чрез публикация в социалните мрежи. В нея той подчерта, че „гордостта от ромския етнос и доброто етническо разбирателство в общината са пример за цяла България“, и открои значението на единството, толерантността и взаимното уважение като основа за силна и сплотена общност.