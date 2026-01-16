16.01.2026 10:44 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 45

На 16 януари се навършиха 148 години от Освобождението на град Сливен от османско робство.

По този повод в храм „Св. Николай Чудотворец“ - гр. Сливен бе отслужен благодарствен молебен, възглавен от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с иконом Йоан Петров - архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, иконом Панайот Сотиров - духовен надзорник, иконом Димитър Пенков, протойерей Тихон Димитров - председател на храма, протойерей Стилиан Станчев, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

В своето слово митрополит Арсений говори за смисъла на освобождението на града и за загиналите за неговата свобода, като подчерта тяхната жертвена любов. Той отбеляза, че освобождението не следва да се възприема само като историческо събитие, а като духовен дар и отговорност, която всяко поколение носи пред Бога и пред историята.

Архиереят подчерта, че истинската свобода не се изчерпва с политическата независимост, а се осъществява там, където народът живее във вяра, единство, нравственост и грижа за общото добруване. Той призова да се пази паметта за жертвите и подвига на предците, но и да се осмисля настоящето, защото свободата, откъсната от Бога и от моралния закон, лесно се превръща в ново робство.

На молитвеното последование присъства г-н Стефан Радев, кмет на Община Сливен, представители на местната власт и граждани, дошли да почетат паметното събитие.

Благодарственият молебен завърши с многолетствие за духовното укрепване на българския народ, както и за града и неговите жители.

Снимки