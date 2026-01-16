16.01.2026 11:40 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 46

Оставяме един значителен ресурс както във фонда, така и през Българската банка за развитие, с който ще разполагат общините за политиките по саниране на многофамилни и еднофамилни жилищни сгради. Това е правилният подход, да се децентрализира програмата за саниране, защото така става много по близко до гражданите, по-достъпно, много по-ефективно и много по-бързо. Това коментира при посещението си във Велико Търново министър-председателят Росен Желязков. Премиерът, министърът на енергетиката Жечо Станков и кметът на Велико Търново Даниел Панов инспектират днес напредъка по програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради в общината.

Желязков посочи, че действащата програма за енергийно обновление на многофамилните сгради и предстоящото пускане на новата – за саниране на еднофамилни жилища, са добра политика, близка до хората и съчетава частния с обществения интерес. Благодарение на подобрената енергийна ефективност сметките на домакинствата в зимните месеци намаляват, докато се подобрява и енергийният баланс в държавата. „Това е важно, защото енергията в момента е основният елемент за конкурентоспособността на всяка една страна и българският енергиен пазар трябва да бъде не просто ефективен, не просто добре балансиран, а трябва да дава възможност за развитието на българската икономика и начина за гарантиране на стабилността на електроенергийната система“, обясни министър-председателят.

Министър Станков подчерта, че при подготовката на програмата за саниране на еднофамилните жилищни сгради, правителството разчита най-много на местната власт. Предвидено е общините да бъдат водещи, те да събират документите и да помагат на хората в регионите, за да могат документите да бъдат максимално акуратно подготвени и да се намали административна тежест. „Така че разчитаме изключително много на местната власт да подпомогне тези домакинства. Максимално кратки срокове и максимално намалена административна тежест да бъдат подавани документите. Ако всичко е наред, се надявам до средата на годината тази програма да може официално да бъде открита“, посочи Жечо Станков.

„В Националното сдружение на общините в Република България в продължение на четири години основната тема, която се дискутираше, беше Програмата за енергийна ефективност да бъде възстановена, тъй като знаете, че четири години не функционираше. Радвам се, че се случи, защото в крайна сметка хиляди граждани ще могат да подобрят условията на живот, които имат“, коментира кметът на Велико Търново Даниел Панов, който също е председател на НСОРБ.

Панов акцентира, че еднофамилните къщи ще се санират по новата програма, подготвена от правителството на Росен Желязков, по плана за декарбонизация и по програмата за енергийна ефективност. Конкретно във Велико Търново някои от тези еднофамилни жилища са и паметници на културата, поради което програмите ще подобрят архитектурната и историческа среда в Стария град.