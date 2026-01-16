Община Сливен започна ремонт на решетките на отводнителните канали на Главната улица

16.01.2026 11:42 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Започна ремонтът на решетките на отводнителните съоръжения по протежението на булевард „Цар Освободител“ – пешеходната зона на Главната улица. За това съобщиха от общинския отдел „Техническа инфраструктура“. Старите и амортизирани бетонови решетки на каналите ще бъдат подменени с изцяло нови в района от сградата на НТС до Стария бряст, както и пред източния вход на Община Сливен и пред входа на Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“. Паралелно се извършва и почистване на отводнителните съоръжения. Очаква се ремонтните дейности да приключат до края на месец януари.

Средствата са осигурени от бюджета на Общината.