Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 16.01.2026 г.

16.01.2026 11:44 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 56

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 15.01.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 16.01.2026 Г.

Сливен: При засилените проверки в малките населени места е установен неправоспособен водач на лек автомобил, който е употребил след употреба на наркотични вещества. Екипи на отдел „Охранителна полиция“ и сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Сливен осъществяват контрол на уязвими участъци и в малките населени места. Вчера, около 17,00 часа, на изхода от квартал „Дебелата Кория“, е спрян за проверка лек автомобил „Пежо“, управляван от водач на 22 години от град Сливен. При проверка се установява, че водачът е неправоспособен. Пробата за употреба на наркотици, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Притежание на наркотици са установили полицейски служители при контрол в малките населени места. На 15 януари в село Селиминово е извършена проверка на 29-годишен мъж. В него е намерено и иззето пакетче, съдържащо бяло кристалообразно вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Мъжът е криминално проявен, задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Котел: Водач на лек автомобил, който управлява под въздействието на алкохол много над допустимото, е задържан от служители на РУ-Котел. Контролът по пътна безопасност се извършва денонощно. Тази сутрин малко след 01,00 часа на път ІІ-48 / Котел-Омуртаг/ е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от мъж на 52 години от село Кипилово. Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила /2,19 промила/. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.