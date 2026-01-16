16.01.2026 12:39 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 27 минути | 22

Областният управител Чавдар Божурски свика днес (16 януари) първо заседание на Областния координационен център към Механизма за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото в Република България. Структурата е създадена със заповед на областния управител. Председател на Областния координационния център е Чавдар Божурски. В състава влизат още кметовете на четирите общини в област Сливен, както и ръководители на звена на централната администрация със седалище на територията на областта.

Областният управител запозна участниците в срещата с правилата за работа на Координационния център. Дискутирани бяха текущи проблеми във връзка с въвеждането на еврото.

Представителите на общините съобщиха, че към момента няма официално подадени сигнали за нарушения. На места се наблюдават технически затруднения при връщане в евро в търговски обекти.

В област Сливен от началото на годината са извършени 52 проверки на НАП във връзка с въвеждането на еврото. Нарушения не са констатирани и ситуацията е спокойна. След 9 декември 2025 г. органите имат права да налагат санкции при евентуално необосновано завишаване на цените.

В Комисията за защита на потребителите в Сливен за една седмица са подадени 36 жалби. Основната част са свързани с превалутирането и са за разлики от 1-2 евроцента.

Инспекцията по труда проследява как се изплащат трудовите възнаграждения за месец декември. Те би следвало да бъдат превалутирани и получени в евро. Същото важи и за дължимите обезщетения. Досега няма постъпили жалби и сигнали за нарушения.

В област Сливен 70 пощенски станции са определени да обменят левове в евро. Всички са снабдени с машини за броене на монети и детектори за разпознаване на неистински банкноти. Към 15 януари 559 души са обменили левове на обща стойност над 400 000 евро. С изключение на еднодневно забавяне в Котел, няма напрежение при изплащането на пенсиите и социалните помощи.

Обсъдена бе и работата на вендинг машините, както и евентуални нарушения с т. нар. „банкетни пари“. Последните се продават свободно в интернет, но са лесно разпознаваеми, с различно качество и на тях е изписано, че са копие.

Предстои заседание на общинския съвет в Сливен на 29 януари. Очаква се тогава да бъде приета нова наредба за местните такси и цени на услуги. Така паркирането за един час в „Синята зона“, което към момента се заплаща по 1 лев или 51 евроцента, от 1 февруари ще струва 50 евроцента.

Областният координационен център ще провежда редовни заседания всяка седмица. Той ще обсъжда и предлага на Координационния център към Механизма решения по въпроси от областно и местно значение относно наблюдението и контрола във връзка с въвеждане на еврото.