Молебен за здраве и добруване на Сливен по повод Освобождението на Сливен

Община Сливен отбелязва 148 години от Освобождението на града от османско иго. В църквата „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ - в знаковия за годишнината квартал „Клуцохор“, Сливенският митрополит Арсений отслужи молебен за здраве и добруване на Сливен и неговите граждани и молитва за героите, загинали за свободата на града.

Кметът Стефан Радев присъства на отбелязването на годишнината, организирано от Община Сливен, в партньорство със Сливенска митрополия. Той обясни, че тази година датата се отбелязва по-различно – с молитва в храма, а не с церемония на площад „17 януари“ заради ремонтните дейности, които текат там и обновяването на облика на площада, свързан с Освобождението ни.

„Тази година отбелязването е по-различно, но смисълът е същият – винаги трябва да помним този ден, когато нашият град се е освободил от едно дълго 5-вековно иго и е посрещнал руските освободителни войски в края на Сливен, днешния квартал „Клуцохор“, начело с поета Добри Чинтулов. Много пъти сме цитирали неговите думи, че „няма вече страдание, няма вече жестокост, вече сме хора свободни“. Смисълът на тези думи е, че не просто го няма това вековно иго, но сами можем да градим и управляваме живота си. И нашите предци с много ентусиазъм изграждат един забележителен град. Затова ние всички трябва да благодарим, но и трябва да продължаваме да го пазим и развиваме“, каза кметът Радев.

В своето слово митрополит Арсений подчерта подвига и саможертвата на героите, борили се за свободата на Сливен и на България.

„В днешния паметен ден на Освобождението на града ни отново благодарим на Бога за тази велика Негова милост. Ние свеждаме глави пред радетелите за българската свобода, пред подвига и саможертвата на всички знайни и незнайни воини, отдали живота си за нея“.

Присъстваха също заместник-кметът Пепа Чиликова, както и общински съветници.

По повод честването тази вечер от 18 часа в зала „Сливен“ ще се проведе концерт на възпитаниците на Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“-Котел. Входът е свободен. Община Сливен кани гражданите на събитието.