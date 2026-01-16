16.01.2026 14:31 , Връзки с обществеността

Сливен

Сливен ще бъде домакин на Държавен личен отборен шампионат по борба в свободна възраст за жени, мъже, момчета, кадети и кадетки. Състезанията се сливат за улеснение на календара и подготовката на борците. За това информираха в Община Сливен организаторите от Българската федерация по борба.

Жребият ще бъде изтеглен на 19 януари. На 20-ти ще бъде състезанието по борба свободен стил, а на 21 – класически стил за мъже и жени. На 22 януари е надпреварата при момчетата в свободен стил, а на 23 – в класически. На 24 – кадети и кадетки свободна борба, на 25 – кадети класически стил. Състезанията ще се провеждат в рамките на деня. Всеки ден ще започват с преминаване на кантара и ще приключват вечерта с полуфинал и финал.

Държавният шампионат ще се проведе в зала „Васил Левски“ на три тепиха.