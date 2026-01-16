Безплатни обучения по дигитални умения по ОП РЧР

16.01.2026 15:00 , Жулиета Николова (РЦИР)

През месец декември 2025 година, РЦИР Сливен завърши две обучения по „Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции“ от Инвестиция C1.I3 - ПЗ „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“ се реализира в рамките на Национален план за възстановяване и устойчивост и се финансира от Европейския съюз посредством „Следващо поколение ЕС“.

Детайли за проведените обучения:

КК - Цифрова компетентност - Базово ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) - Базово ниво на общи дигитални умения на безработни лица- период 08.12-22.12.2025 г., присъствена форма на обучение.

КК - Цифрова компетентност - Средно ниво (ниво 3 и 4 съгласно DigComp) - „Средно ниво на общи дигитални умения в съответствие с европейската рамка за дигитална компетентност” на заети лица - период 28.10-06.12.2025 г., присъствена форма на обучение.

Обученията се провеждат на адрес:. гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" 3-А.

Информация за предстоящи обучения: 0887811025;0878577981.