Сливен, кратки вечерни новини, 16.01.2026 г., петък

Община Сливен започна ремонт на решетките на отводнителните канали по булевард „Цар Освободител“ – пешеходната зона на Главната улица.

Община Сливен отбеляза 148-ата годишнина от Освобождението на града от османско владичество с молебен за здраве и добруване на Сливен и неговите жители.

По повод 148-ата годишнина от Освобождението на града от османско владичество тази вечер от 18:00 ч. в зала „Сливен“ ще се проведе концерт на възпитаниците на Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ – Котел, с вход свободен за гражданите.

Утре, събота, от 10:30 ч. в Психологическо студио "KatrInside" ще се проведат сесии по йога и пилатес.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

Започва поетапен ремонт на всички пейки около църквата „Света Петка“ на хълма в парк „Юнак“ в Сливен.

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представи информация за преките чуждестранни инвестиции в област Сливен към 31.12.2024 година.

Община Сливен стана първата в страната, която внедри ултрамодерен софтуер за видеонаблюдение от ново поколение.