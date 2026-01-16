Сливен. Новини от източника. Последни новини

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСИТЕ, ПОСВЕТЕНИ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ

Мая Койчева (ПХГ )

ПХГ "Дамян Дамянов" | България

Дамян Дамянов

Скъпи приятели на Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“,

след два дни се навършват 91 години от рождението на Дамян Дамянов, чието име носи гимназията ни. Темата на традиционните конкурси, свързани с патронния празник на училището, тази година беше „Аз и ти“ – посветена на поезията на Дамян Дамянов и Надежда Захариева. Благодарим на всички участници в конкурсите! В прикачения файл можете да се запознаете с класирането.

Очакваме ви на 19 януари (понеделник) от 13:00 часа в зала „Май“, където ще се проведе рецитаторският конкурс „Магията на Дамяновото слово“ и ще бъдат връчени наградите на отличените участници.

Файлове

Класиране конкурси 2026

Размер: 174KiB | Тип: PDF

