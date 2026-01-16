РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСИТЕ, ПОСВЕТЕНИ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ

16.01.2026 16:35 , Мая Койчева (ПХГ )

Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" | България

Скъпи приятели на Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“,

след два дни се навършват 91 години от рождението на Дамян Дамянов, чието име носи гимназията ни. Темата на традиционните конкурси, свързани с патронния празник на училището, тази година беше „Аз и ти“ – посветена на поезията на Дамян Дамянов и Надежда Захариева. Благодарим на всички участници в конкурсите! В прикачения файл можете да се запознаете с класирането.

Очакваме ви на 19 януари (понеделник) от 13:00 часа в зала „Май“, където ще се проведе рецитаторският конкурс „Магията на Дамяновото слово“ и ще бъдат връчени наградите на отличените участници.