148 години от Освобождението на Сливен

17.01.2026 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 49

С празничен концерт на учениците от Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“-Котел Община Сливен отбеляза 148 години от Освобождението на града от турско иго. Младежите демонстрираха умения и талант, показвайки красотата на българския фолклор със своите изпълнения, а сливенската публика ги приветства със силни аплодисменти.

Сред присъстващите бяха заместник-кметът Пепа Чиликова, общински съветници, представители на културни и образователни институции, граждани.

Събитието, което се състоя в зала „Сливен“, припомни славните дни и герои от паметната дата.

В далечната 1878 г., от югозападната част на града (местността „Харманите”, днес площад „17 януари”), в Сливен навлизат втори дивизион на 13-и драгунски на Военния орден полк, под командването на майор Кардашевски и части от 23-и Донски казашки полк, с командир полк. Бакланов. Тържественото посрещане на останалите части от руската армия става на 8/20 януари, в центъра на града. Влязлата в Сливен войска е посрещната тържествено от благодарното население, от първенците и духовенството на Сливен. Сред посрещачите е и поетът на непокорна България и бунтовен Сливен Добри Чинтулов. Сляп, треперещ от вълнение, той произнася приветствено слово.

По-рано днес, в църквата „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ - в знаковия за годишнината квартал „Клуцохор“, Сливенският митрополит Арсений отслужи молебен за здраве и добруване на Сливен и неговите граждани и молитва за героите, загинали за свободата на града.

Пред журналисти кметът Стефан Радев посочи, че трябва да помним и да почитаме предците, отдали живота си на свободата на Сливен, но и да пазим и развиваме града.