148 години от Освобождението на град Ямбол

17.01.2026 12:13 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 3 часа | 53

На 17 януари в град Ямбол бяха отбелязани 148 години от Освобождението на града от османско робство.

По установена традиция официалната церемония се проведе пред паметната плоча до Общинския детски комплекс – на мястото, където през 1878 г. жителите на Ямбол посрещат войниците от 23-ти Донско-казашки полк, водени от полковник Николай Яковлевич Бакланов.

След тържественото слово на г-н Валентин Ревански - кмет на община Ямбол бе отслужен благодарствен молебен, възглавен от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

В молитвеното съслужение участваха иконом Йоан Петров, архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, иконом Стоян Стоянов, иконом Янко Янков, свещеник Иван Динков, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

В словото си митрополит Арсений говори за Христовата любов, за саможертвената любов на радетелите за свободата и за отговорността на поколенията да пазят историческата памет жива чрез дела, които свидетелстват за истина, свобода и човешко достойнство.

На церемонията присъстваха също г-н Николай Костадинов - областен управител на област Ямбол, представители на държавната и местната власт, народни представители, кметове на населени места, общинска администрация, военни формирования и множество граждани дошли да почетат падналите за свободата на нашата вяра и отечество.

Честването завърши с поднасяне на венци и цветя, а след това се проведе тържествено шествие по улиците на града до Паметника на загиналите за националното освобождение, където отново бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност.

