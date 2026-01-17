Сливен, кратки вечерни новини, 17.01.2026 г., събота

Община Сливен въведе нов софтуер за видеонаблюдение, който надгражда съществуващите 1000 камери и позволява автоматично засичане на нарушения на правилата за движение, сигнали за инциденти – струпване на хора, паднал човек или наличие на дим от пожар.
В църквата „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ – в знаковия за годишнината квартал „Клуцохор“, Сливенският митрополит Арсений отслужи молебен за здраве и добруване на Сливен и неговите граждани и молитва за героите, загинали за свободата на града по повод 148 години от Освобождението на града от османско иго.
По повод честването снощи в зала „Сливен“ се проведе концерт на възпитаниците на Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“-Котел.
Няма драстични нарушения при въвеждането на еврото в Сливенско, стана ясно след заседание на Областния координационен център.
Таксата за отвеждане и пречистване на водите в кв. Речица ще се начислява според потреблението.
От 19 до 25 януари Сливен ще бъде домакин на Държавен личен отборен шампионат по борба за всички възрастови групи – жени, мъже, момчета, кадети и кадетки.
Община Сливен започна ремонт на решетките на отводнителните канали по булевард „Цар Освободител“ – пешеходната зона на Главната улица.