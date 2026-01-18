Храмов празник в Бургас

18.01.2026 14:28 , Сливенска митрополия (Сливенска митрополия)

На 18 януари Светата православна църква почита паметта на Св. Атанасий и Кирил Александрийски. По този повод Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений възглави архиерейска света Литургия в храм "Св. Атанасий Велики" в гр. Бургас.

В съслужение с владиката бяха: Архимандрит Димитрий - протосингел на Сливенска митрополия, и архиерейски наместник на Бургаска духовна околия, ставрофорен иконом Николай Димитров - старши Епархийски съветник, ствар. ик Павлин Иванов, председател на храма, ставр. иконом Петър Василев, ставрофорен иконом Севастиян Йорданов, духовен надзорник, ставр. иконом Василий Симеонов, ставр. иконом Емилиан Михайлов, иконом Игнатий Ойков, свещеник Радостин Петров, свещеник Атанасий Костадинов, протодякон Александър Нешев и архидякон Поликарп.

Песнопенията на утринната бяха огласени г-н Иван Млечков - секретар на Сливенска митрополия и г-н Александър Учиков и г-н Щелян Димов, а на Литургията от храмовите хористи.

В словото си Негово Високопреосвещенство обърна внимание към паметта на свети Атанасий Велики – велик изповедник на православната вяра и непоколебим защитник на истината за Божеството на Сина Божи.

Владиката подчерта значението на свети Атанасий като богослов, пастир и духовен ориентир за Църквата във времена на изпитание, напомняйки, че верността към Христос и Неговата истина не се измерва с удобство или мнозинство, а с готовност за жертва и свидетелство.

След словото митрополит Арсений раздаде на всички присъстващи новото синодално издание на светата Библия.