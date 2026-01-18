Сливен, кратки вечерни новини, 18.01.2026 г., неделя

18.01.2026 16:09 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Редовните прегледи и консултации за Новата 2026 г. на уролога д-р Емил Петков в Сливен започват на 22 януари.

На 23 януари е първият за 2026 г. месечен прием на ортопеда доц. д-р Стефан Стефанов в МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен.

Доцент Кирил Желев ще дава безплатни онкологични съвети на 26 януари в сливенската МБАЛ “Хаджи Димитър”.

Митрополит Арсений оглави днес Литургия в чест на Св. Атанасий и Кирил Александрийски в Бургас.

Сливенският митрополит Арсений, в съслужение с иконом Йоан Петров, иконом Стоян Стоянов, иконом Янко Янков, свещеник Иван Динков и архидяконите Вартоломей и Поликарп оглави благодарствен молебен на 17 януари в Ямбол по повод 148 години от Освобождението на града от османско робство.

Продължава изпълнението на най-големия инфраструктурен проект на Община Сливен до момента – възстановяването и цялостното обновяване на уличната мрежа в квартал „Речица“.

От 19 до 25 януари Сливен ще бъде домакин на Държавен личен отборен шампионат по борба за всички възрастови групи – жени, мъже, момчета, кадети и кадетки.