19.01.2026 09:19 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 24 минути | 18

На 11 ноември 2025 г. от 19:00 часа в зала „ЗОРА“ – Сливен публиката ще има възможност да се наслади на вълнуващия театрален спектакъл „За кого се вдига завесата“ от Магда Борисова, продукция на Драматичен театър „Невена Коканова“ – Ямбол. Събитието се организира от Верди Арт, Сливен Залите и ДТ „Невена Коканова“ и е отворено за всички почитатели на театралното изкуство.

В постановката участват обичаните актьори Елена Петрова, Димитър Димитров, Георги Ружичка и Милен Каракамушев. Режисьор на спектакъла е Бойко Илиев, а сценографията е дело на Антония Соколова.

„За кого се вдига завесата“ е спектакъл за живота и театъра – такива, каквито са и каквито бихме искали да бъдат. Историята поставя въпроса дали хора с различни характери, преминали през житейски изпитания, могат да намерят спокойствие и смисъл, когато са водени от една обща искра – искрената любов и себеотдаването. Посланието на представлението е ясно и силно – истинска и вдъхновяваща е любовта към сродната душа и към любимата професия.

Билети за спектакъла могат да бъдат закупени на място в книжарница „ВИДАР“ до ПМГ „Д. Чинтулов“, с работно време от 10:00 до 18:00 ч., а в събота – от 10:00 до 14:00 ч. Предлага се и онлайн продажба чрез платформата Entase.

https://www.entase.com/book?eid=695b9970e09e564847071cc6

Предстоящото гостуване обещава емоционално преживяване и силна театрална среща, която ще остави траен отпечатък у сливенската публика.